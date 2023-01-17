"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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17 января, 17:52

Взрыв парового котла убил мужчину в ЖК в Москве

Рабочий погиб при взрыве парового котла на стройке ЖК MOD в Москве

Мужчина погиб в результате несчастного случая на строительной площадке жилого комплекса на северо-востоке Москвы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах столицы, ЧП произошло на стройке ЖК MOD на 4-й улице Марьиной Рощи.

По словам нашего собеседника, к приезду бригады врачей мужчина уже умер. Он был рабочим на стройке.

В Петербурге на стройке обрушились конструкции

В Петербурге на стройке обрушились конструкции

А ранее сообщалось что двое рабочих получили травмы в результате обрушения кровли на территории керамического завода в подмосковном городе Щёлково. Одному из мужчин оторвало ногу.

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СУ СК России

Андрей Бражников

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