Взрыв парового котла убил мужчину в ЖК в Москве

Мужчина погиб в результате несчастного случая на строительной площадке жилого комплекса на северо-востоке Москвы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах столицы, ЧП произошло на стройке ЖК MOD на 4-й улице Марьиной Рощи.

По словам нашего собеседника, к приезду бригады врачей мужчина уже умер. Он был рабочим на стройке.