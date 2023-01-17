В Киевской области четыре ребёнка провалились под лёд, двое из них погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Киевской области.

Два ребёнка погибли, провалившись под лёд в Киевской области. Видео © t.me / dsns_kyiv_region

Дети играли на замёрзшей реке Рось в Белоцерковском районе и в какой-то момент провалились под лёд. Проходивший мимо мужчина бросился на помощь, за два ныряния в ледяную воду он смог спасти двух девочек 2008-го и 2010 года рождения. Ещё одну школьницу достали спасатели, однако она скончалась в больнице. Позже из воды вытащили тело четвёртой девочки.