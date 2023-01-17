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17 января, 18:32

США продлили действие послаблений для российской сельхозпродукции

США продлили на неопределённый срок действие разрешения на транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства и медицины, которое было введено 14 июля 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Министерства финансов.

Данная норма прописана в новой лицензии 6C Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Также Минфин уточнил формулировку о транзакциях в сфере медицины — разрешены любые клинические испытания. Кроме того, обновлена лицензия (54A) по сделкам с бумагами VEON и сотрудничеству с Транскапиталбанком для нужд Афганистана (28B).

МИД РФ потребовал исключить из санкций ЕС экспорт российской сельхозпродукции

МИД РФ потребовал исключить из санкций ЕС экспорт российской сельхозпродукции

А ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил не вывозить весь урожай за границу, потому что стране могут потребоваться стабильные резервы.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников

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