США продлили действие послаблений для российской сельхозпродукции

США продлили на неопределённый срок действие разрешения на транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства и медицины, которое было введено 14 июля 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Министерства финансов.

Данная норма прописана в новой лицензии 6C Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Также Минфин уточнил формулировку о транзакциях в сфере медицины — разрешены любые клинические испытания. Кроме того, обновлена лицензия (54A) по сделкам с бумагами VEON и сотрудничеству с Транскапиталбанком для нужд Афганистана (28B).