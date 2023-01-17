Путин запретил вывозить весь урожай за границу

Президент России Владимир Путин поручил не вывозить большие объёмы урожая за границу, потому что стране могут потребоваться стабильные резервы. Он уточнил, что вопрос уже обсуждался с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Прошу председателя правительства взять это на контроль: нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить всё за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, по страховке, тем не менее это же влёт пойдёт, и уже идёт. Поэтому нам резервы обязательно нужны", — пояснил глава государства.

Путин связал необходимость подстраховаться с тем, что пока сложно судить о результатах работы сельского хозяйства России в 2023 году.