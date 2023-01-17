Путин потребовал от кабмина не завышать и не занижать показатели экономики РФ
Президент России Владимир Путин потребовал объективно оценивать перспективы экономической ситуации в 2023 году, ничего не завышая и не занижая. С таким призывом он обратился к кабмину на совещании по экономическим вопросам, говоря о перспективах развития в 2023 году.
"Очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать, но и не преуменьшать, но здесь важно всё реально посчитать", — сказал глава государства и отметил необходимость объективно оценивать все события.
Ранее российский лидер рассказывал, что ситуация в экономике РФ не просто стабильная, но вполне удовлетворительная. Показатели, по его словам, гораздо лучше того, что прогнозировали наши противники.