Минобороны показало, как "Белые лебеди" совершили 10-часовой полёт над Арктикой
Два ракетоносца Ту-160 выполнили 10-часовой полёт над водами Северного Ледовитого океана
Минобороны РФ опубликовало кадры планового полёта двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Сообщается, что лётчики находились в воздухе 10 часов, а подобные задания для них не редкость.
Кадры планового полёта российских Ту-160. Видео © Telegram / Минобороны России
"Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Подчёркивается, что все полёты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее в Минобороны рассказывали о самолётах А-50У. Такие "Летающие радары", как сообщили в ведомстве, являются причиной господства российской авиации в небе над зоной проведения СВО. Именно эти машины выявили большую часть уничтоженных украинских истребителей.
Telegram / Минобороны России