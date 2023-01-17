Минобороны показало, как "Белые лебеди" совершили 10-часовой полёт над Арктикой

Минобороны РФ опубликовало кадры планового полёта двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Сообщается, что лётчики находились в воздухе 10 часов, а подобные задания для них не редкость.

Кадры планового полёта российских Ту-160. Видео © Telegram / Минобороны России

"Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подчёркивается, что все полёты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.