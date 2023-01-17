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17 января, 14:51

Минобороны показало, как "Белые лебеди" совершили 10-часовой полёт над Арктикой

Два ракетоносца Ту-160 выполнили 10-часовой полёт над водами Северного Ледовитого океана

Минобороны РФ опубликовало кадры планового полёта двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Сообщается, что лётчики находились в воздухе 10 часов, а подобные задания для них не редкость.

Кадры планового полёта российских Ту-160. Видео © Telegram / Минобороны России

"Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подчёркивается, что все полёты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Ранее в Минобороны рассказывали о самолётах А-50У. Такие "Летающие радары", как сообщили в ведомстве, являются причиной господства российской авиации в небе над зоной проведения СВО. Именно эти машины выявили большую часть уничтоженных украинских истребителей.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов

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