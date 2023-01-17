Родителям объяснили, как распознать свиной грипп у маленьких детей

По мнению специалистов Роспотребнадзора, мощная волна гриппа в России этой зимой возникла из-за ослабления иммунитета граждан после пандемии коронавируса. В том числе вирусным инфекциям сейчас подвержены и дети. Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская рассказала в беседе с изданием "Вести Подмосковья", как распознать грипп у ребёнка и какие есть способы профилактики.

Штамм A(H1N1) — свиной грипп — в 2009–2010 годах распространился по всему миру, а в январе этого года им заболело более чем 60% населения. У детей заболевание проходит тяжело, бывают осложнения, отметила врач. Самые частые симптомы — резкий подъём температуры до 39°C, слабость, головная боль, мышечные и суставные боли. Температура обычно держится около недели.

Родителям стоит быть особенно внимательными с малышами, поскольку им сложно описать свои ощущения. По словам Малиновской, надо следить за изменениями в поведении, это в том числе вялость, плаксивость, сонливость. При гриппе у детей часто наблюдаются боль в горле, потеря голоса, насморк и заложенность носа. При этом если сопли окрашены в жёлто-зелёный, это не значит, что к гриппу добавились бактериальные осложнения.

Самый эффективный способ защиты — вакцинация, которую обычно делают в конце лета, напомнила врач. Осенью и зимой рекомендуется меньше посещать общественные места, носить маску, мыть руки, проводить в квартире влажную уборку, а в случае недомогания оставаться дома.