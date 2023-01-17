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17 января, 14:37

ВСУ роют окопы в лесу у границы с Белоруссией

NBC: ВСУ роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией

<p>Строительство окопов у границы с Белоруссией. Фото © Telegram / Віталій Коваль</p>

Строительство окопов у границы с Белоруссией. Фото © Telegram / Віталій Коваль

На украинско-белорусской границе заметили новые укрепления со стороны Незалежной. Как передаёт NBC, бойцы ВСУ роют там окопы.

По данным телеканала, украинские солдаты продолжают обновлять и укреплять оборону, совершенствуя построенные ещё в апреле траншеи. Они роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с республикой, укрепляя полутораметровые земляные стены досками, через каждые несколько метров брёвна образуют некое укрытие, похожее на импровизированную крышу, которая для маскировки покрыта ветвями деревьев и землёй.

Как рассказал NBC старший лейтенант украинской армии по имени Антон, подобные укрепления создаются во всех зонах ответственности Незалежной, чтобы "иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления".

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Ранее Лайф писал о минировании украинско-белорусской границы. Как заявлял глава администрации Ровенской области Незалежной, на севере региона также идут работы по строительству инженерных и фортификационных сооружений и противотанковых рвов.

Николь Вербер

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