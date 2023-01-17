ВСУ роют окопы в лесу у границы с Белоруссией

На украинско-белорусской границе заметили новые укрепления со стороны Незалежной. Как передаёт NBC, бойцы ВСУ роют там окопы.

По данным телеканала, украинские солдаты продолжают обновлять и укреплять оборону, совершенствуя построенные ещё в апреле траншеи. Они роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с республикой, укрепляя полутораметровые земляные стены досками, через каждые несколько метров брёвна образуют некое укрытие, похожее на импровизированную крышу, которая для маскировки покрыта ветвями деревьев и землёй.

Как рассказал NBC старший лейтенант украинской армии по имени Антон, подобные укрепления создаются во всех зонах ответственности Незалежной, чтобы "иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления".