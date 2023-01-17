Apple нарвалась на миллиардный штраф от ФАС
ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением
ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 млрд 177 млн рублей, что эквивалентно 17 миллионам долларов США, за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. Компания из Купертино должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
В ФАС напомнили, что ещё летом американская компания была уличена в нарушении из-за того, что навязывала российским разработчикам приложений для iOS свой платёжный инструмент и запрещала информировать пользователей о возможности оплаты покупок за пределами App Store либо использовать альтернативные способы оплаты.
"Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store", — говорится в сообщении антимонопольной службы.
Напомним, что в прошлом году ФАС оштрафовала компанию Google на два миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Кроме того, мировой суд Таганского района Москвы наложил на американскую корпорацию оборотный штраф в 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент.
Агентство "Москва"