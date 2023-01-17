Число заразившихся гепатитом А после посещения кафе в Челябинске выросло почти до 50

Число жителей Челябинска, заразившихся гепатитом А после посещения кафе, увеличилось в несколько раз. Изначально в городские больницы поступило 17 гостей, однако сегодня известно о почти 50 заболевших, сообщили в Минздраве региона.

У всех госпитализированных стабильное состояние. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Ситуация находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия и расследование продолжаются, организовано проведение заключительной дезинфекции на предприятиях общественного питания на площади 450 квадратных метров.

Почти два десятка человек заразились гепатитом А в начале этого года. Как сообщал Роспотребнадзор по региону, в ходе проверки заведений были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. При этом и сам владелец заведения прокомментировал инцидент. Он заявил, что в его ресторане за 14 лет лет "не было ни одного поноса", а также обвинил во всём посудомойщицу, которую приняли на работу в декабре.