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17 января, 14:57

Число заразившихся гепатитом А после посещения кафе в Челябинске выросло почти до 50

Число жителей Челябинска, заразившихся гепатитом А после посещения кафе, увеличилось в несколько раз. Изначально в городские больницы поступило 17 гостей, однако сегодня известно о почти 50 заболевших, сообщили в Минздраве региона.

"В инфекционное отделение ГАУЗ ОЗП Городская клиническая больница № 8 на сегодня госпитализировано около 50 человек" Организованы противоэпидемические мероприятия в домашних очагах заразившихся, в том числе осуществляется медицинское наблюдение за 92 контактными", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

У всех госпитализированных стабильное состояние. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Ситуация находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия и расследование продолжаются, организовано проведение заключительной дезинфекции на предприятиях общественного питания на площади 450 квадратных метров.

Владелец челябинского кафе – рассадника гепатита: У нас не было ни одного поноса за 14 лет

Владелец челябинского кафе – рассадника гепатита: У нас не было ни одного поноса за 14 лет

Почти два десятка человек заразились гепатитом А в начале этого года. Как сообщал Роспотребнадзор по региону, в ходе проверки заведений были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. При этом и сам владелец заведения прокомментировал инцидент. Он заявил, что в его ресторане за 14 лет лет "не было ни одного поноса", а также обвинил во всём посудомойщицу, которую приняли на работу в декабре.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер

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