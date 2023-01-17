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17 января, 15:00

В Давосе с началом экономического форума вырос спрос на эскортниц

Bild: На форуме в Давосе большим спросом пользуются эскортницы

Участники экономического форума в Давосе активно пользуются услугами представительниц древнейшей профессии. Как пишет газета Bild со ссылкой на находящихся там эскортниц, политики отдают по несколько тысяч долларов за ночь с проститутками, а также закатывают вечеринки с ними.

"Даже старейшая торговля в мире представлена ​​на Всемирном экономическом саммите в Швейцарии и не знает кризиса. Начальники заказывают сопровождение в номер отеля для себя и своих сотрудников", — пишет газета.

Эскортниц тяжело отличить в толпе участников форума, ведь в этом году там действует строгий контроль, сказано в статье. Все представительницы одеты в дорогие костюмы и стараются никак не выделяться, чтоб не лишиться работы и огромного заработка. Как рассказала одна из проституток, за ночь с ней нужно заплатить 2,3 тысячи долларов и цена на других особо не отличается.

Кроме того, менеджер эскорт-сервиса сообщила, что на данный момент она получила уже около 50 запросов на отдых с девушками и эта цифра с каждым часом увеличивается. Менеджер убеждена, что заказов будет ещё больше.

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Аферисты высосали все деньги из доверчивого студента, желавшего провести ночь с эскортницей

Напомним, 16 января в Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума. Церемония началась с вручения наград "Кристалл" культурным деятелям. По данным Bloomberg, российские и китайские бизнесмены отказались посещать мероприятие. Сегодня темой форума станет украинский конфликт, выступить должна и жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, которую иностранцы уже успели раскритиковать.

Обложка ©

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Оксана Попова
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