В Давосе с началом экономического форума вырос спрос на эскортниц

Участники экономического форума в Давосе активно пользуются услугами представительниц древнейшей профессии. Как пишет газета Bild со ссылкой на находящихся там эскортниц, политики отдают по несколько тысяч долларов за ночь с проститутками, а также закатывают вечеринки с ними.

"Даже старейшая торговля в мире представлена ​​на Всемирном экономическом саммите в Швейцарии и не знает кризиса. Начальники заказывают сопровождение в номер отеля для себя и своих сотрудников", — пишет газета.

Эскортниц тяжело отличить в толпе участников форума, ведь в этом году там действует строгий контроль, сказано в статье. Все представительницы одеты в дорогие костюмы и стараются никак не выделяться, чтоб не лишиться работы и огромного заработка. Как рассказала одна из проституток, за ночь с ней нужно заплатить 2,3 тысячи долларов и цена на других особо не отличается.