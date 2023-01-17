"Космическая операция": Для госпитализации россиянина весом 320 кг понадобилось 20 человек

В Нижегородской области скорая помощь доставила в больницу пациента весом 320 килограммов усилиями двадцати человек. Об этом рассказал в телеграм-канале глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области скорая помощь доставила 320-килограммового пациента в клинику. Видео © t.me / ДавидМГ

"Из Большемурашкинского района провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента (51 год) с весом тела 320 килограммов. Это своего рода исторический весовой рекорд для нашей области. В прошлом году был пациент с весом 255 килограммов", — написал он.

Чтобы доставить мужчину в инфекционную больницу № 23, пришлось привлечь двадцать сотрудников из нескольких ведомств: скорой помощи, центра медицины катастроф и МЧС. Также была оперативно усилена прочность машины и приспособлений для перевозки. Руководитель регионального Минздрава сравнил процесс со "сложнейшей космической операцией". Судя по кадрам, наибольшие трудности возникли при переносе пациента через дверной проём клиники.