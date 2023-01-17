"Космическая операция": Для госпитализации россиянина весом 320 кг понадобилось 20 человек
В Нижегородской области 20 человек помогали доставить в больницу пациента весом 320 кг
В Нижегородской области скорая помощь доставила в больницу пациента весом 320 килограммов усилиями двадцати человек. Об этом рассказал в телеграм-канале глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
В Нижегородской области скорая помощь доставила 320-килограммового пациента в клинику. Видео © t.me / ДавидМГ
"Из Большемурашкинского района провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента (51 год) с весом тела 320 килограммов. Это своего рода исторический весовой рекорд для нашей области. В прошлом году был пациент с весом 255 килограммов", — написал он.
Чтобы доставить мужчину в инфекционную больницу № 23, пришлось привлечь двадцать сотрудников из нескольких ведомств: скорой помощи, центра медицины катастроф и МЧС. Также была оперативно усилена прочность машины и приспособлений для перевозки. Руководитель регионального Минздрава сравнил процесс со "сложнейшей космической операцией". Судя по кадрам, наибольшие трудности возникли при переносе пациента через дверной проём клиники.
Как ранее писал Лайф, долгопрудненские врачи спасли 83-летнюю пациентку, которая плохо прожевала курагу. Злосчастные сухофрукты пришлось доставать из желудка хирургическим путём.
t.me / ДавидМГ