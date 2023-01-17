Появилось видео с места гибели 24-летнего мужчины при взрыве на стройке в Москве
Прокуратура показала видео с места гибели мужчины при взрыве котла на стройке в Москве
Прокуратура Москвы начала проверку из-за гибели 24-летнего мужчины в результате повреждения парового котла на строительном объекте на 4-й улице Марьиной Рощи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Место взрыва парового котла на стройке ЖК в Москве. Видео © t.me / moscowproc
"Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — отметили в органе.
Как писал Лайф, ЧП произошло на строительной площадке жилого комплекса MOD на северо-востоке Москвы. К приезду бригады врачей мужчина уже умер. Он был рабочим на стройке.
t.me / moscowproc