Появилось видео с места гибели 24-летнего мужчины при взрыве на стройке в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку из-за гибели 24-летнего мужчины в результате повреждения парового котла на строительном объекте на 4-й улице Марьиной Рощи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Место взрыва парового котла на стройке ЖК в Москве. Видео © t.me / moscowproc

"Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — отметили в органе.