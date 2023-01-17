Госдума может принять закон о выходе РФ из договоров Совета Европы уже в феврале

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Как заявил глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, он может быть принят до середины февраля.

"Внесённый президентом законопроект "О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы" будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Комитет по международным делам уже на этой неделе вынесёт документ на Совет Думы для рассылки. Не исключаю его окончательного принятия на заседании палаты до середины февраля", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Кроме того, он добавил, что принятие данного законопроекта "лишь закрепит правовой аспект" выхода РФ из Совета Европы 16 марта 2022 года. Слуцкий напомнил, что такое решение было "единственно возможным при тех чудовищных двойных стандартах и русофобии, царивших в последние годы в Страсбурге". По его словам, денонсация, в частности Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ), не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в нашей стране.

"Во-первых, за 26 лет членства России в Совете Европы все её нормы так или иначе, как минимум, имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать. Здесь есть чёткие гарантии", — подчеркнул Слуцкий, уточнив, что при необходимости депутаты готовы усилить работу в вопросах совершенствования законодательства в области защиты прав человека в России.