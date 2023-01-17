Мама героя СВО встретила сына любимыми пышками, которые взбодрили его в Мариуполе

Российский солдат приехал из зоны проведения спецоперации домой, где его мама встретила любимым угощением. Как рассказала женщина, Антон с детства любит пышки, а летом 2022 года эта выпечка, которую ему удалось попробовать в Мариуполе, напомнила о тепле домашнего очага. Видео публикует телеграм-канал "Герои спецоперации Z".

Российский военный приехал домой, где его встретила мама с любимым угощением. Видео © t.me / heroesofZ

По словам военного, маленький кусочек пышки тогда в Мариуполе показался ему безумно вкусным и даже взбодрил. По возвращении домой парень смог отведать целую тарелку выпечки, которой его встретила мама. Военнослужащий хотел сделать сюрприз, приехав на её день рождения, однако этого не получилось. Женщина рассказывает, что местные всегда спрашивают, как дела у сына, и очень его ждут.

Отец парня родился и вырос в Казахстане, где пышки называют креблями. Звание любимого лакомства перешло по итогу от папы к сыну Антону, объяснила женщина. Место действия в видеоролике не называется.