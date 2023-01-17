Пушилин развеял слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих
Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды и использование планшетов в ВС России
Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о том, что в Вооружённых силах будет запрещено носить бороды, пользоваться планшетами и личными автомобилями. Об этом он заявил в видеообращении в телеграм-канале.
"Я связался с нашей комендатурой, уточнил: никаких подобных проверяющих с подобными "гениальными" идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось", — пояснил Пушилин.
Ранее Пушилин подписал указ об освобождении от должности главы МИД ДНР Натальи Никоноровой в связи с прекращением работы органа. Указ об этом врио главы ДНР подписал, когда республика вошла в состав России.