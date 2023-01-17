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17 января, 20:33

Пушилин развеял слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих

Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды и использование планшетов в ВС России

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о том, что в Вооружённых силах будет запрещено носить бороды, пользоваться планшетами и личными автомобилями. Об этом он заявил в видеообращении в телеграм-канале.

"Я связался с нашей комендатурой, уточнил: никаких подобных проверяющих с подобными "гениальными" идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось", — пояснил Пушилин.

Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Юрия Сироватко

Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Юрия Сироватко

Ранее Пушилин подписал указ об освобождении от должности главы МИД ДНР Натальи Никоноровой в связи с прекращением работы органа. Указ об этом врио главы ДНР подписал, когда республика вошла в состав России.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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