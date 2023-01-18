Байден и Шольц по телефону обсудили помощь Украине
Президент США Джо Байден обсудил помощь Украине в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.
"Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили постоянную поддержку Украины", — отмечается в сообщении.
Подробности разговора в американской администрации не привели.
Ранее Лайф писал, что Кристина Ламбрехт покинула должность министра обороны ФРГ после новогоднего скандала, её отставку принял канцлер Олаф Шольц. Её преемником станет министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус. К присяге он будет приведён 19 января.
Flickr / The White House