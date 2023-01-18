Байден и Шольц по телефону обсудили помощь Украине

Президент США Джо Байден обсудил помощь Украине в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

"Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили постоянную поддержку Украины", — отмечается в сообщении.

Подробности разговора в американской администрации не привели.