В ООН обеспокоены проектами на Украине, подрывающими право на свободу вероисповедания

Два новых законопроекта на Украине могут подрывать право на свободу вероисповедания, в ООН обеспокоены этими документами. Об этом заявила помощница генсека всемирной организации Илзе Брандс Керис.

На заседании Совбеза ООН, созванном Россией в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь, Керис отметила, что Киев должны соблюдать нормы международного права при проведении обысков на территории объектов УПЦ. По её словам, тем, кому предъявили обвинение, необходимо предоставить справедливые судебные права.

"Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания", — подчеркнула помощница генсека ООН.