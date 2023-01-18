Митрополит РПЦ впервые выступил в Совбезе ООН

Митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в Совете безопасности ООН. Это произошло на заседании по Украине, которое инициировала Россия. Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Он заявил, что лишение гражданства представителей Украинской православной церкви и введённые санкции в отношении духовенства УПЦ являются формой массовых политических репрессий. По его словам, всё это противоречит Конституции Украины. Он также отметил, что основа мирного диалога подрывается на Украине попытками властей страны уничтожить каноническую УПЦ.