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17 января, 22:05

Митрополит РПЦ впервые выступил в Совбезе ООН

Митрополит РПЦ Антоний впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН по Украине

Митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в Совете безопасности ООН. Это произошло на заседании по Украине, которое инициировала Россия. Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Он заявил, что лишение гражданства представителей Украинской православной церкви и введённые санкции в отношении духовенства УПЦ являются формой массовых политических репрессий. По его словам, всё это противоречит Конституции Украины. Он также отметил, что основа мирного диалога подрывается на Украине попытками властей страны уничтожить каноническую УПЦ.

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Напомним, ранее СБУ обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой" при обысках православных храмов. А украинский лидер Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение сатанизмом в чистом виде. В Рождество украинские силовики проверяли документы у входа в Киево-Печерскую лавру. Богослужение там провёл глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

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Украинцы попросили не запрещать деятельность УПЦ

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t.me / russiaun

Иван Косицын

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