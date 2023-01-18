Ранее выступавший за нейтральность Украины Киссинджер захотел её членства в НАТО
Киссинджер: Вступление Украины в НАТО более целесообразно, чем её нейтральный статус
Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, Киеву целесообразно вступить в НАТО. Такое мнение высказал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
"Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием", — сказал он в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам бывшего главы американского Госдепа, ранее он выступал против членства Украины в альянсе из-за опасения, что это может спровоцировать "именно тот процесс, который сейчас наблюдается". Киссинджер также добавил, что Вашингтон должен и дальше поддерживать Киев, а при необходимости усиливать военную помощь до прекращения конфликта.
Напомним, в мае прошлого года Киссинджер заявил, что выходом из конфликта на Украине могло бы стать признание Киевом своего нейтрального статуса. По его оценке, страна могла бы выполнять роль связующего звена между Европой и Россией. А в сентябре экс-госсекретарь сказал, что курс США на присоединение Украины к НАТО разрушил пояс безопасности России. Он отметил, что такая политика Вашингтона не была мудрой.
ТАСС / EPA / OMER MESSINGER