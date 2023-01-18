Ранее выступавший за нейтральность Украины Киссинджер захотел её членства в НАТО

Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, Киеву целесообразно вступить в НАТО. Такое мнение высказал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием", — сказал он в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам бывшего главы американского Госдепа, ранее он выступал против членства Украины в альянсе из-за опасения, что это может спровоцировать "именно тот процесс, который сейчас наблюдается". Киссинджер также добавил, что Вашингтон должен и дальше поддерживать Киев, а при необходимости усиливать военную помощь до прекращения конфликта.