Россияне поддержали идею разместить портреты героев СВО в школах

Более половины жителей России хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации на Украине. Подавляющее большинство опрошенных граждан считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на результаты опроса, проведённого университетом "Синергия".

"63% граждан России положительно относятся к тому, чтобы в школах на постоянной основе размещались бы портреты героев специальной военной операции. 27% высказываются об этом в нейтральном ключе, а 10% — в негативном", — отметили в аналитическом центре университета.

Портреты российских военнослужащих должны вызывать у школьников патриотизм, считают 39% респондентов, а также чувства благодарности (24%), восхищения (22%) и сопричастности к подвигам защитников Отечества (15%). По мнению 84% опрошенных, участники СВО могут служить детям примером для подражания.

Четверть россиян считают, что в учебных заведениях нужно размещать портреты военнослужащих, которые получили звание Героя России во время СВО. А 28% граждан предлагают вешать в школах портреты их выпускников, которые приняли участие в спецоперации. При этом примерно половина респондентов (47%) уверены, что детям нужно показывать портреты любых защитников Отечества без привязки к званиям или месту получения среднего образования. Специалисты аналитического центра также указали, что 78% опрошенных считают, что школьников следуют знакомить с подвигами участников СВО в рамках патриотической работы.

"Лучше всего это делать посредством показа художественных и документальных фильмов (так ответил 31% респондентов), проведения тематических уроков (24%) и различных выставок (17%), постановки спектаклей (13%), организации встреч с военнослужащими (12%) и поездок в воинские части (3%)", — подчеркнули в "Синергии".