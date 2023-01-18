Старейшая жительница Земли сестра Андрэ умерла во Франции в возрасте 118 лет

Старейшая жительница Земли, француженка сестра Андрэ умерла в ночь на вторник, 17 января. Она ушла из жизни в возрасте 118 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя дома престарелых, в котором жила пожилая женщина.

По его данным, смерть наступила во сне. Сестра Андре, чьё настоящее имя Люсиль Рандон, родилась в 1904 году. Она была признана старейшим человеком на планете 26 апреля 2022 года после того, как скончалась японка Канэ Танака.

В молодости Люсиль Рандон работала гувернанткой, а после была помощницей в больнице, после чего вступила в ряды монахинь и стала сестрой Андре (в дань уважения её пропавшему брату). С 2009 года она проживала в тулонском доме престарелых.