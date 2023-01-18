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17 января, 21:53

Старейшая жительница Земли сестра Андрэ умерла во Франции в возрасте 118 лет

<p>Скончалась старейшая жительница Земли сестра Андрэ. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/L_ThinkTank/status/1615446662926721044" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L_ThinkTank</a></p>

Скончалась старейшая жительница Земли сестра Андрэ. Обложка © Twitter / L_ThinkTank

Старейшая жительница Земли, француженка сестра Андрэ умерла в ночь на вторник, 17 января. Она ушла из жизни в возрасте 118 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя дома престарелых, в котором жила пожилая женщина.

По его данным, смерть наступила во сне. Сестра Андре, чьё настоящее имя Люсиль Рандон, родилась в 1904 году. Она была признана старейшим человеком на планете 26 апреля 2022 года после того, как скончалась японка Канэ Танака.

Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет

Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет

В молодости Люсиль Рандон работала гувернанткой, а после была помощницей в больнице, после чего вступила в ряды монахинь и стала сестрой Андре (в дань уважения её пропавшему брату). С 2009 года она проживала в тулонском доме престарелых.

Ранее Лайф сообщал, что итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Она снялась в десятках фильмов, однако наибольшую известность ей принесло участие в работах "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956). Похороны состоятся 19 января.

Иван Косицын

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