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17 января, 22:22

Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине о территориальных реалиях

Требование России к Украине признать новые территориальные реалии является неприемлемым и мешает наладить переговорный процесс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы — нет. Это, разумеется, не соответствует действительности", — сказал он на совместной с коллегой из Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции.

Само по себе выдвигаемое Москвой требование не может стать отправной точкой для переговоров, признал глава Госдепа.

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Flickr / U.S. Department of State

Артур Лапсаков

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