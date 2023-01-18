Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине о территориальных реалиях

Требование России к Украине признать новые территориальные реалии является неприемлемым и мешает наладить переговорный процесс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы — нет. Это, разумеется, не соответствует действительности", — сказал он на совместной с коллегой из Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции.

Само по себе выдвигаемое Москвой требование не может стать отправной точкой для переговоров, признал глава Госдепа.