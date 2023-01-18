Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине о территориальных реалиях
Требование России к Украине признать новые территориальные реалии является неприемлемым и мешает наладить переговорный процесс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы — нет. Это, разумеется, не соответствует действительности", — сказал он на совместной с коллегой из Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции.
Само по себе выдвигаемое Москвой требование не может стать отправной точкой для переговоров, признал глава Госдепа.
Ранее МИД РФ выступил за переговоры с Киевом без посредников. Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук напомнил, что прошлогодние переговоры между Москвой и Киевом проходили без посредников на площадках в Белоруссии и Турции.
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