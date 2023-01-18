Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о панике в рядах ВСУ из-за успехов ВС России
Украинские военные сейчас находятся в тяжёлом положении из-за успешных действий российских военных в ходе СВО. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой... Они идут вперёд, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили", — отметил полковник в интервью YouTube-каналу Redacted.
По словам Макгрегора, украинские врачи и медсёстры перегружены из-за большого числа поступающих с поля боя раненых.
А ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор засомневался, что НАТО имеет превосходство над ВС России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность использовать силы НАТО с преобладающим числом американских военных против РФ.
Flickr / Armed Forces of Ukraine