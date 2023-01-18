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17 января, 22:58

Премьер Нидерландов признал необходимость восстановить отношения с Россией

Премьер Нидерландов Рютте заявил о необходимости восстановить отношения с Россией в будущем

После урегулирования конфликта на Украине Россия останется частью большой Европы, поэтому отношения с ней будет необходимо восстанавливать. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Это самая большая страна в мире… Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придётся восстанавливать отношения с Россией", пояснил политик во время выступления в американском аналитическом центре "Атлантический совет" в Вашингтоне.

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При этом ранее Рютте не исключил передачу ПВО Patriot Украине. Страна хочет присоединиться к США и Германии, которые занимаются этими поставками.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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