Один из ключевых фигурантов дела о коррупции в ЕП пошёл на сделку со следствием

Бывший итальянский евродепутат Пьер Антонио Пандзери согласился сотрудничать со следствием по делу о коррупции в Европарламенте. Об этом пишут римские и британские СМИ.

Итальянский парламентарий заключил в присутствии своих адвокатов письменное соглашение с бельгийской прокуратурой. В соответствии с этим документом он получит облегчённое наказание в виде года в тюрьме, если будет оказывать активную помощь следствию.

Пандзери необходимо будет заплатить штраф, а полученные коррупционные деньги (в настоящее время эта сумма оценивается примерно в 1 млн евро) будут изъяты. Такая совместная работа со следствием в Бельгии разрешена законом, принятым в 2018 году.