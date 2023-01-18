Один из ключевых фигурантов дела о коррупции в ЕП пошёл на сделку со следствием
Бывший итальянский евродепутат Пьер Антонио Пандзери согласился сотрудничать со следствием по делу о коррупции в Европарламенте. Об этом пишут римские и британские СМИ.
Итальянский парламентарий заключил в присутствии своих адвокатов письменное соглашение с бельгийской прокуратурой. В соответствии с этим документом он получит облегчённое наказание в виде года в тюрьме, если будет оказывать активную помощь следствию.
Пандзери необходимо будет заплатить штраф, а полученные коррупционные деньги (в настоящее время эта сумма оценивается примерно в 1 млн евро) будут изъяты. Такая совместная работа со следствием в Бельгии разрешена законом, принятым в 2018 году.
Ранее Лайф писал, что в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё трёх человек по делу о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. В домах евродепутатов прошли обыски, у Кайли были найдены пакеты с деньгами. Фигурантов подозревают "в выплате крупных денежных сумм или предложении ценных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента".
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