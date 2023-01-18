Работы финалистов конкурса городской фотографии украсили редакцию "Вечерней Москвы"

Работы финалистов IХ конкурса городской фотографии "Планета Москва" украсили редакцию газеты "Вечерняя Москва". Данный конкурс каждый год проводит Департамент градостроительной политики российской столицы.

Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов рассказал, что сотрудники и гости редакции могут увидеть экспозицию фотовыставки и оценить, как изменилась городская среда столицы за последние годы. В этом году конкурс собрал 175 участников в четырёх номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времён", "Динамика мегаполиса".

"С каждым годом расширяется география конкурса. Благодаря нашему информационному партнёру ВМ в декабре 2022 года выставка открылась в Крыму — в фойе Дома офицеров Черноморского флота", — отметил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В этом году экспозиция будет размещена в штабе 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Работы финалистов конкурса ближе познакомят жителей Севастополя с жизнью Москвы.