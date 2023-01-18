Небензя указал на вину Киева в обрушении дома в Днепропетровске
Небензя: Трагедия в Днепропетровске произошла из-за нарушения Украиной гуманитарного права
Российскую ракету в Днепропетровске подбила украинская ПВО, расположенная в жилом квартале. Если бы Киев следовал гуманитарному праву, трагедия бы не случилась, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале", — сказал российский дипломат.
Он добавил, что, если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, трагедия бы не случилась.
Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Позже Кремль напомнил про признание Киева о причине обрушения жилого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз подчеркнул, что российские ВС наносят удары исключительно по военным целям — очевидным или замаскированным. В итоге Арестович отказался от своих слов и написал заявление об отставке. Офис украинского лидера отставку Арестовича уже принял.
t.me / russiaun