Небензя указал на вину Киева в обрушении дома в Днепропетровске

Российскую ракету в Днепропетровске подбила украинская ПВО, расположенная в жилом квартале. Если бы Киев следовал гуманитарному праву, трагедия бы не случилась, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале", — сказал российский дипломат.

Он добавил, что, если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, трагедия бы не случилась.