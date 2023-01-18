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18 января, 00:54

На Камчатке семилетняя девочка попала в реанимацию после нападения собаки

В Петропавловске-Камчатском собака напала на маленькую девочку во дворе частного дома. Сейчас ребёнок находится в реанимации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По данным ведомства, две сестры-близняшки играли на детской площадке, расположенной на улице Партизанской, вечером 17 января. Близко к игровой зоне находился снежный вал, на который девочки взобрались и попали во двор частного дома, где на одну из них набросилось животное. Семилетний ребёнок получил тяжёлые травмы, пострадавшая прооперирована и находится в реанимации. По данному факту ведомство проводит проверку.

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"Прокуратура краевого центра проверит исполнение законодательства о благоустройстве и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области стая собак напала на школьников, которые шли на занятия. Как уточнялось, это случилось в городе Тавде.

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Unsplash

Иван Косицын

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