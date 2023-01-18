Защитник "Баварии" не стал называть Месси самым сложным соперником

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции по футболу Дайо Упамекано назвал форварда, против которого ему было сложнее всего играть. Как оказалось, это не аргентинец Лионель Месси, с которым француз недавно встречался в финале ЧМ-2022 в Катаре. Упамекано выбрал партнёра по национальной команде Усмана Дембеле, выступающего за "Барселону".

"Самый сложный нападающий, против которого я защищался, — это Усман Дембеле. Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстр", — приводит слова игрока портал beIN Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Упамекано принял участие в 15 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.