Защитник "Баварии" не стал называть Месси самым сложным соперником
Защитник "Баварии" Упамекано не считает Месси самым сложным соперником-форвардом в карьере
Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции по футболу Дайо Упамекано назвал форварда, против которого ему было сложнее всего играть. Как оказалось, это не аргентинец Лионель Месси, с которым француз недавно встречался в финале ЧМ-2022 в Катаре. Упамекано выбрал партнёра по национальной команде Усмана Дембеле, выступающего за "Барселону".
"Самый сложный нападающий, против которого я защищался, — это Усман Дембеле. Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстр", — приводит слова игрока портал beIN Sports.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Упамекано принял участие в 15 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.
Напомним, в финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила команду Франции. Исход игры решила серия пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2.
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