Австралия отправит солдат в Великобританию для обучения украинских военных
Минобороны Австралии заявило об отправке 70 военных в Британию для подготовки бойцов ВСУ
Минобороны Австралии сообщило, что 70 военных страны отправятся в Великобританию, где присоединятся к подготовке украинских бойцов. Об этом сказано в заявлении ведомства.
"Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к странам-партнёрам в Соединённом Королевстве, обеспечивая важнейшую подготовку украинских новобранцев... Контингент численностью до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (АДС) будет развёрнут в рамках операции", — сказано в записи.
При этом в Минобороны добавили, что австралийские военные не поедут на территорию Украины.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам хочет присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По данным СМИ, правительство страны в скором времени примет окончательное решение по оказанию помощи Киеву комплексами ПВО.
t.me / V_Zelenskiy_official