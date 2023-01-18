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18 января, 01:41

Австралия отправит солдат в Великобританию для обучения украинских военных

Минобороны Австралии заявило об отправке 70 военных в Британию для подготовки бойцов ВСУ

Минобороны Австралии сообщило, что 70 военных страны отправятся в Великобританию, где присоединятся к подготовке украинских бойцов. Об этом сказано в заявлении ведомства.

"Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к странам-партнёрам в Соединённом Королевстве, обеспечивая важнейшую подготовку украинских новобранцев... Контингент численностью до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (АДС) будет развёрнут в рамках операции", — сказано в записи.

При этом в Минобороны добавили, что австралийские военные не поедут на территорию Украины.

США будут учить украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев

США будут учить украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам хочет присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По данным СМИ, правительство страны в скором времени примет окончательное решение по оказанию помощи Киеву комплексами ПВО.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын

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