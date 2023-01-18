Австралия отправит солдат в Великобританию для обучения украинских военных

Минобороны Австралии сообщило, что 70 военных страны отправятся в Великобританию, где присоединятся к подготовке украинских бойцов. Об этом сказано в заявлении ведомства.

"Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к странам-партнёрам в Соединённом Королевстве, обеспечивая важнейшую подготовку украинских новобранцев... Контингент численностью до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (АДС) будет развёрнут в рамках операции", — сказано в записи.

При этом в Минобороны добавили, что австралийские военные не поедут на территорию Украины.