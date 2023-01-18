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18 января, 01:58

Найден самый древний в мире рунический камень

The Guardian: В Норвегии археологи нашли самый древний в мире рунический камень

В Норвегии археологи нашли старейший в мире рунический камень. Учёные считают, что надписи на нём имеют возраст до 2000 лет и восходят к самым ранним дням загадочной истории рунического письма. Об этом пишет The Guardian.

На плоском квадратном блоке коричневатого песчаника вырезаны знаки, которые могут быть самым ранним примером слов, зафиксированных в письменной форме в Скандинавии. В Музее истории культуры в Осло заявили, что это "одна из старейших когда-либо найденных рунических надписей" и "самый старый датируемый рунический камень в мире".

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"Эта находка даст нам много новых знаний об использовании рун в раннем железном веке. Возможно, это одна из первых попыток использовать руны на камне в Норвегии и Скандинавии", пояснил Кристель Зильмер, профессор Университета Осло.

Ранее археологи узнали, какие игрушки были у детей примерно 5000 лет назад. По данным исследователей, это могли быть таблички с гравировкой в форме совы.

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Обложка ©

Flickr / Michael Abshear

Юлия Коновалова

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