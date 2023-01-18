NHK: В Японии сел на мель корабль береговой охраны
У побережья города Касивадзаки в префектуре Ниигата сел на мель патрульный корабль береговой охраны Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
На борту корабля "Этиго" находилось 43 члена экипажа, судно длиной 105 метров набрало воды и было затоплено. Для спасения экипажа к месту ЧП направили патрульные катера, в результате происшествия никто не пострадал. Береговая охрана расследует ситуацию.
Ранее Лайф писал, что 10 января эсминец "Инадзума" Морских сил самообороны Японии сел на рифы, получив серьёзные повреждения. Военный корабль в результате столкновения потерял способность самостоятельно двигаться, и его сняли с рифов 15 января. Судно было отбуксировано на верфь в префектуре Хиросима, где будет производиться ремонт.