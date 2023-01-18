NHK: В Японии сел на мель корабль береговой охраны

У побережья города Касивадзаки в префектуре Ниигата сел на мель патрульный корабль береговой охраны Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

На борту корабля "Этиго" находилось 43 члена экипажа, судно длиной 105 метров набрало воды и было затоплено. Для спасения экипажа к месту ЧП направили патрульные катера, в результате происшествия никто не пострадал. Береговая охрана расследует ситуацию.