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18 января, 02:55

В ЮАР потребовали отозвать антироссийский закон США по Африке

Глава МИД ЮАР Пандор призвала отозвать закон США о борьбе с деятельностью России в Африке

Законопроект американского Конгресса о борьбе с российской деятельностью в Африке нарушает международное право и должен быть отозван. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно необоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения", сказала Пандор в интервью РИА "Новости".

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При этом глава МИД Южно-Африканской Республики уточнила, что этот законопроект пока не принят, его обсуждение только планируется в Сенате.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара согласна бесплатно поставлять зерно из России в бедные страны Африки. Он напомнил, что сейчас на нуждающиеся в продовольствии африканские страны приходится всего 14% от общего объёма экспорта. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно отдать им российское зерно.

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ТАСС / Александр Щербак

Юлия Коновалова

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