В ЮАР потребовали отозвать антироссийский закон США по Африке
Глава МИД ЮАР Пандор призвала отозвать закон США о борьбе с деятельностью России в Африке
Законопроект американского Конгресса о борьбе с российской деятельностью в Африке нарушает международное право и должен быть отозван. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
"Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно необоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения", — сказала Пандор в интервью РИА "Новости".
При этом глава МИД Южно-Африканской Республики уточнила, что этот законопроект пока не принят, его обсуждение только планируется в Сенате.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара согласна бесплатно поставлять зерно из России в бедные страны Африки. Он напомнил, что сейчас на нуждающиеся в продовольствии африканские страны приходится всего 14% от общего объёма экспорта. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно отдать им российское зерно.
ТАСС / Александр Щербак