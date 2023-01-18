В ЮАР потребовали отозвать антироссийский закон США по Африке

Законопроект американского Конгресса о борьбе с российской деятельностью в Африке нарушает международное право и должен быть отозван. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно необоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения", — сказала Пандор в интервью РИА "Новости".

При этом глава МИД Южно-Африканской Республики уточнила, что этот законопроект пока не принят, его обсуждение только планируется в Сенате.