В Бундестаге заявили, что США подталкивают ФРГ "под огонь" России
Депутат Бундестага Дагделен: США подталкивают ФРГ к самопожертвованию в борьбе с Россией
США, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Киеву, принуждают её к самопожертвованию в борьбе с Россией. Об этом говорится в статье депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, опубликованной в газете Berliner Zeitung.
"Общественное давление с требованием послать немецкие танки на Украину растёт. Этого хотят США. Но такой шаг станет исторической ошибкой", — пишет Дагделен.
На Берлин оказывают давление и другие страны НАТО, требуя разрешения на реэкспорт тяжёлой техники. Однако канцлер Олаф Шольц не хочет допустить, чтобы ФРГ "попала под огонь" России, поэтому он прячется за трансатлантическим партнёром — США. Депутат считает, что в этом скрытом намерении Вашингтона угадывается новый стратегический момент в отношениях с Россией и Китаем, подытожила Дагделен.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2022 году Германия предоставила Украине помощь на сумму, превышающую 12 миллиардов евро. Он заверил, что Берлин продолжит придерживаться этого курса в наступившем году.
Unsplash