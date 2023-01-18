Премьер Испании рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе

В некоторых европейских государствах есть политические силы, выступающие сторонниками России, но сейчас вынужденно скрывающие симпатию. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе он выразил мнение, что у президента РФ Владимира Путина есть "много союзников" в Европе, которые всего год назад навещали его и хвалили его методы.

"Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в [государственные] органы и разрушить ЕС изнутри", — приводит слова Санчеса пресс-служба кабмина королевства.