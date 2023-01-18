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18 января, 03:36

Премьер Испании рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе

Премьер Испании Санчес заявил о наличии скрытых союзников России в Европе

В некоторых европейских государствах есть политические силы, выступающие сторонниками России, но сейчас вынужденно скрывающие симпатию. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе он выразил мнение, что у президента РФ Владимира Путина есть "много союзников" в Европе, которые всего год назад навещали его и хвалили его методы.

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"Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в [государственные] органы и разрушить ЕС изнутри", — приводит слова Санчеса пресс-служба кабмина королевства.

Ранее японский журналист Ватару Накамура заявил, что российская экономика выстояла перед лицом санкций западных стран, при этом менталитет россиян сыграл большую роль в обеспечении устойчивости страны. Он отметил, что экономические ограничения Запада оказали определённое влияние на РФ, однако серьёзных трудностей не возникло.

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В США заявили о "тайном плане" в отношении России

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ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Иван Косицын

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