Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер рассказал о прискорбном заблуждении Украины. По его словам, оно связано с НАТО и США.

"Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, её народ и солдат", — сказал эксперт в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Запад поддерживает победу Киева исключительно на словах, не предоставляя нужных ресурсов, уточнил Риттер. А причина в том, что Украина по определению не может одолеть Россию, однако Запад "продолжает морочить Киеву голову". ЕС тоже только на словах поддерживает вступление Украины, но по факту никогда не станет поглощать не функционирующую экономику, подчеркнул отставной офицер.

"Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которое их во всё это втянуло и ведёт к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо", — заключил Риттер.