СМИ раскрыли, откуда США черпают боеприпасы для Украины

Поставки вооружений происходят с американских складов, созданных ещё в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, когда Соединённые Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил. При этом в 2022 году США и Израиль достигли соглашения о поставке на Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. Примерно 50% из них уже отправлены в Европу. Сейчас американские чиновники "пытаются собрать достаточно снарядов", чтобы обеспечить снабжение ими Киева в 2023 году.