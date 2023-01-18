СМИ раскрыли, откуда США черпают боеприпасы для Украины
NYT: США передают Украине американские боеприпасы со складов в Израиле
Чтобы поставлять боеприпасы Украине, Пентагон обращается к обширному запасу снарядов, находящиий на складах в Израиле. Об этом пишет газета New York Times.
Журналисты назвали этот запас малоизвестным. Используется он для удовлетворения острой потребности Киева в артиллерийских снарядах, указано в материале.
Поставки вооружений происходят с американских складов, созданных ещё в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, когда Соединённые Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил. При этом в 2022 году США и Израиль достигли соглашения о поставке на Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. Примерно 50% из них уже отправлены в Европу. Сейчас американские чиновники "пытаются собрать достаточно снарядов", чтобы обеспечить снабжение ими Киева в 2023 году.
Ранее депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что США, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Киеву, принуждают её к самопожертвованию в борьбе с Россией. По словам политика, на Берлин оказывают давление и другие страны НАТО, требуя разрешения на реэкспорт тяжёлой техники.
ТАСС / dpa/picture-alliance / Daniel Löb