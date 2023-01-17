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17 января, 02:21

Байден не смог произнести имя правозащитницы, когда поздравлял её с днём рождения

Президент США Джо Байден не смог произнести имя супруги сына борца за права темнокожих американцев Мартина Лютера Кинга во время поздравления её с днём рождения. Об этом в соцсетях сообщил Нацкомитет Республиканской партии США.

На мероприятии присутствовали сын правозащитника Мартин Лютер Кинг III и его жена Андреа Уотерс Кинг. Женщина 16 января отпраздновала 49-й день рождения. Байден признался, что в семье его жены поют песни в честь именинника, после чего пропел слова "С днём рождения", но произнёс имя женщины неразборчиво. Это вызвало смех у правозащитников, а некоторые американские СМИ раскритиковали Байдена за то, что он не смог запомнить имя.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова

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