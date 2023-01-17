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17 января, 01:51

В центре Петербурга автомобиль пробил заграждение и вылетел на лёд замёрзшей реки

В центре Санкт-Петербурга водитель легковушки пробил заграждение и вылетел на замёрзшую реку. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении Лайфа.

Машина пробила заграждение и вылетела на замёрзшую реку в Петербурге. Видео © LIFE

ДТП произошло в ночь на 17 января на углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки. После того как машина пробила ограждение, она вылетела на лёд реки, но под воду не провалилась. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается. Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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Ранее Лайф сообщал, что российские туристы на автомобиле сорвались в овраг глубиной около 25 метров в посёлке Тигаваса в районе Булеленг острова Бали и чудом выжили. Причиной ДТП стал отказ тормозов, из-за которого водитель не смог справиться с управлением.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Иван Косицын

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