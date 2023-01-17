В центре Петербурга автомобиль пробил заграждение и вылетел на лёд замёрзшей реки

В центре Санкт-Петербурга водитель легковушки пробил заграждение и вылетел на замёрзшую реку. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении Лайфа.

Машина пробила заграждение и вылетела на замёрзшую реку в Петербурге. Видео © LIFE

ДТП произошло в ночь на 17 января на углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки. После того как машина пробила ограждение, она вылетела на лёд реки, но под воду не провалилась. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается. Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.