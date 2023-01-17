Новозеландские биологи обнаружили новый вид гекконов на островах Бразерс

Исследователи из Университета Отаго рассказали о новом виде новозеландского геккона, который обитает на островах Бразерс (Brothers) и Триос в проливе Кука.

Как рассказал ведущий исследователь Лачи Скарсбрук, раньше данных животных причисляли к виду Hoplodactylus duvaucelii ("геккон Дювоселя"), обитающему у Северного острова. Но со временем специалисты начали замечать большую разницу между популяциями. Новый вид гекконов меньше по размеру, имеет другие цвета и узоры на теле и обладает уникальными генетическими признаками.

"Только когда мы использовали передовые методы анализа древней ДНК для реконструкции генома вымерших популяций этих рептилий, мы поняли, насколько они действительно разные. Виды разделились примерно пять миллионов лет назад", — приводит слова учёных пресс-служба университета.

Так как в настоящее время существует менее тысячи представителей нового вида, он сразу был внесён в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения.