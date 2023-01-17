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17 января, 01:03

Новозеландские биологи обнаружили новый вид гекконов на островах Бразерс

Исследователи из Университета Отаго рассказали о новом виде новозеландского геккона, который обитает на островах Бразерс (Brothers) и Триос в проливе Кука.

Как рассказал ведущий исследователь Лачи Скарсбрук, раньше данных животных причисляли к виду Hoplodactylus duvaucelii ("геккон Дювоселя"), обитающему у Северного острова. Но со временем специалисты начали замечать большую разницу между популяциями. Новый вид гекконов меньше по размеру, имеет другие цвета и узоры на теле и обладает уникальными генетическими признаками.

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"Только когда мы использовали передовые методы анализа древней ДНК для реконструкции генома вымерших популяций этих рептилий, мы поняли, насколько они действительно разные. Виды разделились примерно пять миллионов лет назад", — приводит слова учёных пресс-служба университета.

Так как в настоящее время существует менее тысячи представителей нового вида, он сразу был внесён в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения.

Ранее Лайф писал, что бразильские учёные при помощи анализа данных о поведении более чем 650 собак установили факторы, влияющие на склонность животных к агрессии. Как выяснилось, вероятность озлобленности питомца зависит не только от его породы, веса и степени пугливости, но и от хозяина.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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