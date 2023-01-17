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17 января, 01:26

Американский военный восхитился жёстким ответом Путина на удар Запада

Экс-разведчик США Риттер: Путин дал отпор Западу, сумев противостоять его давлению

Президент России Владимир Путин сумел противостоять давлению со стороны Запада. Об этом пишет офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times.

"Отказ России преклонить колено и её восстание против Запада стали сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей", — отметил военный.

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По словам Риттера, НАТО использует Украину для ведения прокси-войны с Россией. Кроме того, Запад хотел ослабить Москву санкционным давлением, однако ему это не удалось. Результатом антироссийской политики стало экономическое ослабление Европы, а американское доминирование заменила многополярность при растущей роли БРИКС.

Ранее политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин заявил, что украинский кризис красноречиво подтверждает тезис об отсутствии самостоятельности западных стран как центров мировой политики. Гераскин отметил, что Россия в свою очередь предлагает не просто иную картину мира, а мир на честных условиях.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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