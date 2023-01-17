Президент России Владимир Путин сумел противостоять давлению со стороны Запада. Об этом пишет офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times.

"Отказ России преклонить колено и её восстание против Запада стали сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей", — отметил военный.

По словам Риттера, НАТО использует Украину для ведения прокси-войны с Россией. Кроме того, Запад хотел ослабить Москву санкционным давлением, однако ему это не удалось. Результатом антироссийской политики стало экономическое ослабление Европы, а американское доминирование заменила многополярность при растущей роли БРИКС.