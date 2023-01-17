Вучич верит, что Сербия не прогнётся на санкции против РФ под европейским давлением
Вучич не уверен, что Сербия поддержит западные санкции против России
Сербия вряд ли будет поддерживать антироссийские санкции Запада, заявил президент страны Александр Вучич. Он задался риторическими вопросами, действительно ли Белград должен начать сносить памятники и запретить читать Достоевского в школах.
"Вы сами знаете, насколько вы тверды и будете отстаивать позицию, которую определили на Совете национальной безопасности. Но не можете обещать, потому что вы слуга каждого сказанного слова и хозяин невысказанного. А вас только об этом и спрашивают каждый день", — сказал сербский лидер в эфире TV Happy.
Разворот, уточнил Вучич, произошёл после парламентских выборов 3 апреля, все стали поддерживать санкции, а президент, по их мнению, "проводит безответственную политику" из-за нежелания вводить ограничения. Сербия выдержала более ста дней, напомнил Вучич, и у него нет уверенности, что когда-нибудь их введёт.
Ранее Вучич заявил, что США сосредоточили все усилия на борьбе с Россией. Глава государства также призвал не быть наивными, отметив, что Вашингтон находится не на стороне Белграда.
Сайт президента Сербии