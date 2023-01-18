Российский хоккеист Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Российский нападающий клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайм Дакс".

На предматчевой раскатке хоккеисты "лётчиков" надели специальные свитера в поддержку секс-меньшинств, однако россиянин отказался это делать. Несмотря на это, Проворов принял участие в матче, однако не отметился результативными действиями.

"Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек", — подчеркнул Проворов.

Главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла после матча отметил, что уважает решение россиянина и не собирается из-за этого переводить его в запас. Добавим, что встреча завершилась победой "лётчиков" со счётом 5:2.