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18 января, 05:45

Священник предостерёг от "попыток заигрывать с дьяволом" в канун Крещения

Священник Волков: Гадания не имеют отношения к церковному празднованию Крещения Господня

Гадания и прочие народные традиции не имеют никакого отношения к церковному празднованию Крещения Господня и могут всячески нанести вред духовной жизни человека. Таким мнением в беседе с РИА "Новости" поделился председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков.

"Эти народные традиции не имеют отношения к настоящему празднованию Рождества Христова и Крещения Господня. Гадания — это попытка заигрывать с дьяволом, Церковь предостерегает от такого. Ничего хорошего от этого в духовной жизни человека не будет", — отметил Волков.

6 гаданий и магических обрядов, без которых не обойтись на Крещение

6 гаданий и магических обрядов, без которых не обойтись на Крещение

Ранее священник Николай Бабкин призвал отказаться от гаданий на Святки, так как они дают иллюзию предопределённости и ложные надежды.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Артур Белкин

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