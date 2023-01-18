Священник предостерёг от "попыток заигрывать с дьяволом" в канун Крещения

Гадания и прочие народные традиции не имеют никакого отношения к церковному празднованию Крещения Господня и могут всячески нанести вред духовной жизни человека. Таким мнением в беседе с РИА "Новости" поделился председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков.

"Эти народные традиции не имеют отношения к настоящему празднованию Рождества Христова и Крещения Господня. Гадания — это попытка заигрывать с дьяволом, Церковь предостерегает от такого. Ничего хорошего от этого в духовной жизни человека не будет", — отметил Волков.