6 гаданий и магических обрядов, без которых не обойтись на Крещение

Большинство обрядов и гаданий на Крещение, 19 января, связаны с водой, которая в этот день меняется сама и обладает силой преображать всё вокруг, заявила в беседе с Лайфом экстрасенс Аделина Блэкмун. Причём первый крещенский обряд совершают накануне, 18 января. Предполагается, что в этот день православные верующие держат строгий пост. Единственный приём пищи — после захода солнца, единственное блюдо — кутья (рисовая или пшеничная каша с добавлением мёда, сахара, сухофруктов и специй).

Что нужно делать 18 января в Крещенский сочельник?

Огромной силой обладает ночь перед Крещением. В это время небеса открываются, и любая просьба или желание будут обязательно услышаны. Единственное правило: просить и желать только для себя.

Просить можно не только что-то материальное, но и, например, ответ на важный для вас вопрос. Будьте честны с собой, не задавайте вопросов, ответы на которые вам слышать не хотелось бы. Произнося просьбу или желание, держите в руках чашу с водой. Если на поверхности воды пойдёт рябь, значит, ваша просьба была услышана Аделина Блэкмун Экстрасенс

Что означают сны на Крещение?

Сны на Крещение имеют характер пророчества. Важно запомнить и осмыслить то, что увидели во сне, потому что именно это и может быть ответом на ваш вопрос или просьбу.

Что делать в Крещение 19 января?

В день Крещения важно сохранить мысли чистыми, не гневаться, не желать никому плохого. Помните, что небеса слышат, и всё вами сказанное может обернуться против вас. Окропите дом крещенской водой — это поможет прогнать всю негативную и плохую энергию. Хорошо открыть окна и проветрить каждую комнату, наполнив благодатью и светлой праздничной энергией.

Самый популярный крещенский обряд — купание в проруби. Но, если у вас не хватает смелости или не позволяет здоровье, достаточно просто умыться утром холодной или талой водой. Это даст здоровье и красоту на целый год Аделина Блэкмун Экстрасенс

Гадание на Крещение: как получить ответ на интересующий вопрос?

В Крещение можно погадать с помощью семечек или орехов: их нужно насыпать в мешочек, задать вопрос, на который можно ответить утвердительно или отрицательно, а затем вынуть из мешка зёрна и пересчитать. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Получить ответы на вопросы можно при помощи несложного гадания: насыпьте в мешочек горсть зёрен, семечек или орехов, загадайте желание или задайте вопрос (в такой форме, чтобы на него можно было ответить "да" или "нет"). Затем выньте из мешка немного зёрнышек и посчитайте их. Если число окажется чётным, значит, желание сбудется, а ответ на ваш вопрос — "да".

Гадание на будущее в Крещение

Ещё один обряд поможет узнать, какая жизнь вас ждёт в течение года. Для этого гадания возьмите шесть рюмок и разложите в них сахар, соль, хлеб, монетку, спичку и колечко. Налейте в рюмки немного воды и наугад выберите одну из них. Соль прогнозирует неприятности, сахар — удачу, хлеб — сытую и спокойную жизнь, монетка — доход, спичка — рождение ребёнка, а колечко — замужество.

Как гадать на суженого на Крещение?

Крещение — самое время погадать на суженого. Есть несколько обрядов, самые простые, но действенные можно провести с помощью карт или миски, ореховой скорлупки и огарка церковной свечи. Фото © Shutterstock

Узнать имя будущего мужа можно при помощи такого интересного обряда: возьмите большую миску, ореховую скорлупку и огарок церковной свечи. В миску налейте воду, по краям миски разложите бумажки с именами. Огарок поместите в скорлупку, а получившийся кораблик — в центр миски с водой. Зажгите свечку и три раза обведите ложкой или палочкой вокруг кораблика против часовой стрелки. После этого смотрите, в какому имени подплывёт скорлупка.