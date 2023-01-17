Четыре знака зодиака, которым несказанно повезёт в феврале 2023 года

Астрологи уже проанализировали положение небесных тел и определили счастливчиков февраля 2023 года среди знаков зодиака. Баловнями судьбы станут четыре представителя зодиакального круга. При поддержке близких они достигнут тех высот, на которые раньше даже не засматривались.

Близнецы: гороскоп на февраль 2023 года

Амбиции Близнецов в феврале 2023 года будут соразмерны возможностям, все дела будут идти легко и играючи. Фото © Shutterstock

Коммуникабельные Близнецы известны как дружелюбные собеседники, обычно не испытывающие никаких проблем с налаживанием общения. А ещё это уверенные в себе люди, привыкшие достигать целей и умеющие ловко переубеждать окружающих. Уже в начале февраля эти представители стихии Воздуха заметят, что стали более привлекательными для людей рядом. Магнетизм Близнецов усилят звёзды, и добиваться желаемого им станет ещё легче.

Близнецы амбициозны: в построении масштабных планов по захвату мира им нет равных, но порой превратить их в реальность не представляется возможным из-за ветрености и непостоянства людей этого знака зодиака. Но в феврале 2023-го амбиции будут соразмерны возможностям. Проблем с финансами не будет, а если придёт решение развивать собственный бизнес, легко найдутся инвесторы.

Близнецов будут готовы во всём поддержать семья, любящий партнёр и верные друзья. С их помощью эти воздушные люди преодолеют любые трудности, расправят крылья. Не стоит бояться действовать: главное — начать, остальное приложится. Найти средства на проект и подходящие пути его реализации поможет Юпитер.

Гороскоп на февраль 2023 года для Рака

Раки в феврале 2023-го обретут небывалую уверенность в себе и достигнут высот, и всё благодаря поддержке родных людей. Фото © Shutterstock

Для Раков семья всегда была в приоритете, и именно близкие люди с первых чисел февраля станут опорой этих представителей стихии Воды. Благодаря поддержке родных люди этого знака зодиака обретут уверенность в себе и достигнут всего, чего захотят. Тем более что астрологическая обстановка по максимуму благоприятна для развития.

Раки в феврале 2023-го вполне укрепят авторитет, будут успешны в рабочих делах, при этом смогут больше времени проводить с родственниками. Некоторые обладатели этого знака зодиака не смогут избежать неприятных ситуация. По крайней мере, поначалу будет казаться, что всё идёт коту под хвост. К примеру, с любимым человеком могут возникнуть непримиримые разногласия или Рак вдруг поймёт, что не видит перспектив в работе. Поэтому с начала февраля увеличивается риск разлада в отношениях и даже разрыва или увольнения. Если это необходимость, переживать не стоит: скоро придёт понимание, что всё к лучшему.

Юпитер даст Ракам возможность проявить себя в обществе. Февраль — время заводить новые знакомства, ходить по собеседованиям и менять работу, делиться идеями и проектами. Ещё можно развивать таланты. Главное — не бояться показывать их окружающим. Ракам очень необходимо признание, и это один из способов его заполучить.

Астропрогноз на февраль 2023 года для знака зодиака Весы

В феврале 2023 года удача будет на стороне Весов и в сфере любовных отношений, и в карьерной. Фото © Shutterstock

Весы, грезящие о большой и чистой любви, в феврале 2023 года смогут очаровать кого угодно. В этом поможет Венера, которая усилит навыки соблазнения, потому личные отношения выйдут на передний план. Тем представителям воздушной стихии, кто столкнулся с угасанием страсти, представится шанс возродить пламя. Главное — не забывать о предпочтениях партнёра. Есть вероятность, что любимый человек окажется увлечён чем-то другим и излишний уход в романтику не оценит.

Рождённых под этим знаком зодиака обычно мотает из стороны в сторону, однако под конец зимы такие непостоянные натуры насладятся гармонией во всём. Весы будут довольны и собственной жизнью, и миром вокруг. И даже если что-то не устроит, это легко будет изменить. Чтобы подарки судьбы не прошли мимо, в феврале нужно посвящать свободное время расширению круга знакомых, рабочим переговорам, выгодным сделкам, перспективным проектам, поиску дополнительного дохода и спонсоров, а также укреплению авторитета в глазах коллег.

Те Весы, кто пока не нашёл вторую половинку, получат шанс построить крепкий союз, в основе которого лежат любовь и уважение. Будущее возлюбленных окажется удивительным. Что до Весов-трудоголиков, велика вероятность продвинуться по карьерной лестнице. Для достижения целей следует использовать внутренний магнетизм. Весам не стоит расстраиваться и опускать руки, если что-то идёт не по плану, ведь удача будет на их стороне.

Гороскоп на февраль 2023 года: Водолей

Астрологи рекомендуют Водолеям в феврале 2023 года больше внимания уделять семье и близким людям, но главное — поставить себя и свои желания на первое место. Фото © Shutterstock

Рождённые под знаком зодиака Водолей давно чувствуют, будто их крылья связаны. В феврале 2023-го эти представители стихии Воздуха смогут избавиться от оков, отказавшись от обременяющих обязанностей. Наступает время, когда на первый план выходят собственные желания и мечты. Если Водолеи поставят себя во главу угла, с ними случатся удивительные перемены.

В последний месяц зимы вполне можно раскрыть свой потенциал. Звёзды рекомендуют Водолеям не стеснятся показывать свои знания, навыки, таланты. Конечно, важно не стопориться и постоянно развиваться. Кстати, если пойти на какие-нибудь курсы в феврале, обучение будет плодотворным. В компании новых знакомых можно совершенствоваться и проживать тёплые моменты — такие спустя годы вызывают ностальгию.