Топ-5 имён, которые носят самые ревнивые женщины

Иногда может возникать неприятное подозрение, что любимый человек засматривается на кого-то, кроме вас. В таком случае важно сразу рассказать партнёру о том, что у вас на душе, чтобы не было недопониманий или ссоры. Убедитесь, что вы — самое ценное и любимое, что есть у избранника, и ревность уйдёт. Но такой подход к делу не работает у носительниц следующих женских имён. Эти дамочки, сколько им ни говори, всё равно ждут подвоха. А значит, подозревают кавалеров во всех грехах. Как зовут барышень, кто ревностью отпугивает мужчин?

5. Василиса

Женщина по имени Василиса не станет открыто ревновать мужчину, но покажет недовольство действиями. Фото © Freepik.com / yanalya

Скромница и красавица Василиса оказалась тёмной лошадкой. С одной стороны, девушка с этим именем уверяет, что никогда не ревнует, потому что всецело доверяет партнёру. С другой — осознанно или нет, барышня периодически поведением будет демонстрировать любимому, как сильно он задевает её своими поступками. Про таких, как Вася, говорят, что на лице всё написано. Носительница имени Василиса чаще полагается на интуицию, чем на факты и действительность. Именно из-за этого и ругается с дорогим сердцу мужчиной.

4. Елизавета

Носительница имени Елизавета в каждой женщине видит конкурентку, из-за чего может иногда вести себя слишком пафосно. Фото © Shutterstock

Женщина с этим именем не терпит конкуренции. В каждой девушке Елизавета видит соперницу, из-за чего прихорашивается и появляется на работе или в гостях при полном параде, даже если повода нет. Просто чтобы напомнить: центр внимания — это она, все должны знать, кто именно тут самый прекрасный. Возможно, предъявлять претензии и ежедневно устраивать явные проверки ненаглядному Лиза не будет, но такая дама держит в голове каждый спорный момент. Чтобы потом в крупной ссоре их все припомнить.

3. Евгения

Девушка, которую назвали Женей, всегда в центре мужского внимания, потому часто думает о неверности кавалеров. Фото © Shutterstock

Женя имеет способность притягивать к себе абсолютно разных мужчин, да ещё и в большом количестве. Обладательница имени обожает внимание противоположного пола, потому иногда даже заводит отношения с двумя или тремя партнёрами одновременно. Но характер у женщины по имени Евгения непростой. Одна ошибка со стороны кавалера — и вот он уже отправляется в чёрный список. Вокруг вертится большое количество мужчин с влюблённостью, и именно по этой причине в какой-то момент подозрения Евгении в неверности кого-то одного перерастают в настоящую паранойю и распространяются на всех.

2. Марьяна

Марьяна сильно контролирует партнёра и способна требовать от него прекращения общения с другими женщинами. Фото © Freepik.com

Одна из отличительных черт красавицы — бескрайняя фантазия. Большинство "попыток" партнёра изменить, пофлиртовать или засмотреться на других барышень окажутся лишь визуализацией навязчивых мыслей Марьяны. Обладательница этого имени строгая до принципов. Если она в муже или бойфренде видит чуть ли не смысл бытия, вычёркивая других людей из жизни, кавалер обязан сделать так же. Девушка по имени Марьяна не потерпит самовольства от суженого. Потому регулярно следит за ним и допрашивает, желая убедиться, что тот ей верен.

1. Нина

Будучи самой ревнивой, Нина постоянно затевает ссоры и скандалы, накидываясь не только на мужчину, но и на якобы соперницу. Фото © Shutterstock