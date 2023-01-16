Два лайфхака от астролога, как удачно подобрать имя ребёнку

Для многих главный критерий при выборе имени ребёнку — чтобы нравилось. Второстепенные моменты — чтобы легко произносилось, хорошо звучало в сочетании с отчеством и фамилией. Мало кто задумывается о том, что подбирать имя для малыша нужно особенным способом. Существует две схемы, как найти ребёнку удачное имя. Ими поделилась астролог Наталья Романова.

Будущих родителей специалист призвала подойти к вопросу со всей ответственностью. Романова напомнила, что в древности церемония наречения именем была одним из важнейших обрядов. Дело в том, что вшитая в имя звуковая вибрация оказывает мощное влияние на всю жизнь. Оно будет положительным только в том случае, если имя созвучно с природой человека и подчёркивает его сильные стороны.

Как выбрать имя по дате рождения?

Первый способ выбрать удачное имя для дочки или сына — составить индивидуальный гороскоп. Для этого нужно сообщить астрологу дату, точное время и место рождения ребёнка. Эксперт, проанализировав расположение планет, подберёт подходящее имя.

Как подобрать имя ребёнку по расположению Луны в момент рождения?

В основе второго способа, как выбрать имя ребёнку, лежит расположение Луны. Важно, в каком созвездии, согласно индийской астрономии, небесное тело находилось в момент рождения. Всего их 27, и они разделены на четыре четверти. Каждой соответствуют слоги, что должны быть в имени новорождённого.

Например, на судьбу ребёнка, родившегося во второй четверти созвездия Магха, будет положительно влиять имя со слогом "ми" в составе. Подойдут такие варианты, как Мира, Михаил, Милена, Мирон, Самира, Милош. Если речь идёт о малыше, родившемся в третьей четверти, в его имени должен присутствовать слог "на": Наталия, Назар, Светлана, Карина, Надежда.