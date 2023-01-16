Шесть знаков зодиака, кому в 2023-м точно не грозит безденежье

Счастье за деньги не купить — эту простую истину все знают. Но стабильное материальное положение позволяет нам быть увереннее в завтрашнем дне, это точно. Астролог Татьяна Зорина раскрыла, в кошельках каких знаков зодиака в наступившем 2023 году точно будут водиться крупные купюры.

Знак зодиака Дева

Девы в 2023-м проблем с деньгами знать не будут, но капиталом должны распорядиться с умом, например инвестировать. Фото © Freepik.com

Дева известна как один из самых трудолюбивых и ответственных представителей зодиакального круга. В 2023 году носители этого знака зодиака не будут знать проблем с деньгами, но не из-за продвижения по карьерной лестнице и в целом удачливости. Достаток и благополучие этим земным людям обеспечит окружение: родные, партнёр или богатый поклонник. Средства не стоит тратить направо и налево — распорядиться ими нужно с умом, например инвестировать.

Знак зодиака Телец

Тельцы в 2023 году получат премию за рабочие достижения, или же их оклад будет увеличен. Фото © Freepik.com

Работящие Тельцы в 2023-м могут рассчитывать на повышение доходов. Возможно, работодатель увеличит оклад или выдаст премию за небывалые достижения. Астролог Татьяна Зорина рекомендовала этим представителям стихии Земли вкладывать заработанное в гаджеты или бытовую технику для дома/дачи.

Знак зодиака Скорпион

Представители стихии Воды Скорпионы должны прислушаться к себе и реализоваться в творчестве. В 2023-м вполне выйдет монетизировать новое хобби. Фото © Freepik.com

Скорпионы сейчас как никогда раньше могут удачно реализоваться в творчестве. 2023-й год — самое время обратить внимание на свои фантазии, прислушаться к желаниям. Заниматься можно всем, к чему лежит душа, — от танцев и рисования до бисероплетения и мыловарения. Как бонус — этим представителям стихии Воды удастся монетизировать новое хобби, а дополнительный заработок никогда не лишний.

Знак зодиака Близнецы

Близнецам, вероятно, придётся сменить работу, чтобы в 2023-м не знать проблем с деньгами. Фото © Freepik.com

Люди, рождённые под знаком зодиака Близнецы, могут смело ждать улучшения финансового положения весной. Но только те, кто для этого что-то сделал. Например, прошёл курсы повышения квалификации или приобрёл новый навык. Некоторым представителям стихии Воздуха, чтобы не знать проблем с деньгами, придётся пойти на риск и сменить работу. Творческим Близнецам и тем, кто обладает экспертными знаниями в какой-либо области, Зорина посоветовала развивать личный бренд.

Знак зодиака Овен

Люди, рождённые под знаком зодиака Овен, в 2023-м придут к денежной стабильности. Фото © Freepik.com

Овны по сути своей первопроходцы, новаторы, лидеры. Жажда к достижению целей благоприятно сказывается на финансовом положении людей этого знака зодиака. В 2023-м у них все карты в руках, чтобы добиться денежной стабильности. В течение этих 12 месяцев можно рассчитывать на неожиданные выплаты, которые будут регулярными. Здесь речь идёт о гранте, премии или соцпомощи.

Знак зодиака Стрелец

Одни Стрельцы в 2023 году получат повышение, а другие, затормозив в развитии на нынешнем месте работы, решат, что его пора сменить. Фото © Freepik.com