Шесть знаков зодиака, кому в 2023-м точно не грозит безденежье
Люди чувствуют себя увереннее, когда на счету лежит сумма, отложенная "на всякий случай, вдруг что". Астролог Татьяна Зорина назвала знаки зодиака, кому точно не стоит переживать за финансы в 2023-м.
Счастье за деньги не купить — эту простую истину все знают. Но стабильное материальное положение позволяет нам быть увереннее в завтрашнем дне, это точно. Астролог Татьяна Зорина раскрыла, в кошельках каких знаков зодиака в наступившем 2023 году точно будут водиться крупные купюры.
Знак зодиака Дева
Девы в 2023-м проблем с деньгами знать не будут, но капиталом должны распорядиться с умом, например инвестировать. Фото © Freepik.com
Дева известна как один из самых трудолюбивых и ответственных представителей зодиакального круга. В 2023 году носители этого знака зодиака не будут знать проблем с деньгами, но не из-за продвижения по карьерной лестнице и в целом удачливости. Достаток и благополучие этим земным людям обеспечит окружение: родные, партнёр или богатый поклонник. Средства не стоит тратить направо и налево — распорядиться ими нужно с умом, например инвестировать.
Знак зодиака Телец
Тельцы в 2023 году получат премию за рабочие достижения, или же их оклад будет увеличен. Фото © Freepik.com
Работящие Тельцы в 2023-м могут рассчитывать на повышение доходов. Возможно, работодатель увеличит оклад или выдаст премию за небывалые достижения. Астролог Татьяна Зорина рекомендовала этим представителям стихии Земли вкладывать заработанное в гаджеты или бытовую технику для дома/дачи.
Знак зодиака Скорпион
Представители стихии Воды Скорпионы должны прислушаться к себе и реализоваться в творчестве. В 2023-м вполне выйдет монетизировать новое хобби. Фото © Freepik.com
Скорпионы сейчас как никогда раньше могут удачно реализоваться в творчестве. 2023-й год — самое время обратить внимание на свои фантазии, прислушаться к желаниям. Заниматься можно всем, к чему лежит душа, — от танцев и рисования до бисероплетения и мыловарения. Как бонус — этим представителям стихии Воды удастся монетизировать новое хобби, а дополнительный заработок никогда не лишний.
Знак зодиака Близнецы
Близнецам, вероятно, придётся сменить работу, чтобы в 2023-м не знать проблем с деньгами. Фото © Freepik.com
Люди, рождённые под знаком зодиака Близнецы, могут смело ждать улучшения финансового положения весной. Но только те, кто для этого что-то сделал. Например, прошёл курсы повышения квалификации или приобрёл новый навык. Некоторым представителям стихии Воздуха, чтобы не знать проблем с деньгами, придётся пойти на риск и сменить работу. Творческим Близнецам и тем, кто обладает экспертными знаниями в какой-либо области, Зорина посоветовала развивать личный бренд.
Знак зодиака Овен
Люди, рождённые под знаком зодиака Овен, в 2023-м придут к денежной стабильности. Фото © Freepik.com
Овны по сути своей первопроходцы, новаторы, лидеры. Жажда к достижению целей благоприятно сказывается на финансовом положении людей этого знака зодиака. В 2023-м у них все карты в руках, чтобы добиться денежной стабильности. В течение этих 12 месяцев можно рассчитывать на неожиданные выплаты, которые будут регулярными. Здесь речь идёт о гранте, премии или соцпомощи.
Знак зодиака Стрелец
Одни Стрельцы в 2023 году получат повышение, а другие, затормозив в развитии на нынешнем месте работы, решат, что его пора сменить. Фото © Freepik.com
Прирост капитала Стрельцов в 2023 году будет связан с профессиональной деятельностью. Одни носители этого знака зодиака получат повышение, другие, не увидев перспектив развития на нынешнем месте, сменят работодателя. Как результат — доход этих представителей огненной стихии вполне может увеличиться в несколько раз. Самое время задуматься о формировании кубышки. Всегда нужно помнить, что от размера финансовой подушки зависит уверенность в завтрашнем дне, пишет Rsute.